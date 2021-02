Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà aderisce al Progetto Farmac’è

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà ha firmato la convenzione con le 5 Farmacie del gruppo Sied di Reggio Calabria, nell ambito del progetto Farmac’e’, farmacie per il sociale, iniziativa promossa dalla Presidente della Consulta comunale Città Metropolitana, Emilia Condarelli,

Il Coordinamento rilascerà a chi la richiede dei suoi aderenti , la Fidelity Card Farmac’è, che comporta sconti ad accumulo di punti (sconto non sui farmaci) e vantaggi vari (controllo pressione gratuito, etc). Il progetto prevede inoltre una collaborazione costante del Gruppo con il Coordinamento di Quartiere per le attività di interesse sociale eventualmente concordate. Le tessere, gratuite, personali e numerate, potranno essere richieste presso il Coordinamento di Quartiere, alla Piazzetta da Giovanni Votano e negli altri punti convenzionati, come lo Sportello Sociale, Ecolandia, Centro Diurno etc, e saranno attivate con il primo acquisto presso una delle 5 Farmacie convenzionate (Centrale, Piazza Duomo, Igea, sbarre inf., Itria, sbarre centrali, S. Brunello e Arcudi, corso garibaldi)

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà