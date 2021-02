Il Comune di Cinquefrondi ha sottoscritto la convenzione con E. N. U. I. P. per la realizzazione di un corso e-Learning – asincrona di dattilografia

Il Comune di Cinquefrondi, con Delibera Regionale del 04/02/2021, è l’unico comune italiano ad aver sottoscritto la convenzione con E. N. U. I. P. per la realizzazione di un corso e-Learning – asincrona di DATTILOGRAFIA, con validità nazionale.

L’Ente di formazione, presieduto da Nazareno Insardà, è riconosciuto dal MIUR e si occupa della formazione del personale scolastico. Il corso si svolgerà interamente online per un totale di 200 ore, al termine del quale verrà rilasciato un attestato valutato 1 punto nell’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA (Assistente Amministrativo). La convenzione prevede lo sconto del 30% per i residenti nel comune di Cinquefrondi e la gratuità per i soggetti diversamente abili.

Il sindaco Conia, insieme all’Amministrazione Comunale, continua a far fede alle linee programmatiche, ponendo l’accento sull’importanza della formazione giovanile e non solo. Difatti, il corso sarà facilmente fruibile e accessibile a chi vorrà parteciparvi, dando la possibilità agli iscritti di ricevere una formazione seria per la propria crescita personale e lavorativa. Si vuole, inoltre, dare la possibilità ad un’ampia utenza di prendervi parte in quanto si tratta di corsi solitamente dispendiosi. Le attività saranno coordinate dalla consigliera Francesca Ieraci che ha la delega alla formazione.

Per iscriversi sarà sufficiente mandare un’email all’indirizzo formazione@enuip.it oppure contattare il numero 06 58333803.

Il Sindaco

Michele Conia

La consigliera

Francesca Ieraci