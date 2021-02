Giocavano a calcetto nonostante i divieti anti-Covid: chiuso centro sportivo

I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, nell’ambito di servizi volti al controllo del territorio effettuati nello scorso fine settimana, hanno contestato diverse sanzioni amministrative, chiuso un centro sportivo per 5 giorni ed eseguito tre denunce e un arresto. Più di 70 i militari scesi in campo e 35 le pattuglie impiegate a largo raggio su tutto il territorio. I soggetti sottoposti a controllo di polizia sono stati 307 nel complesso e 64 i veicoli, 10 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Nello specifico, lo scorso sabato, primo in “zona gialla”, durante un servizio di perlustrazione del territorio, i carabinieri di Gioia Tauro e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno notato che in un centro sportivo si stava svolgendo una partita di calcetto senza alcuna autorizzazione e in totale violazione delle norme anti Covid. Da qui le sanzioni fino a 4.200 euro, mentre per la titolare è scattata anche la chiusura del centro sportivo per 5 giorni.