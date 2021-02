Giannetta (FI): “Mettere in sicurezza la scuola con la vaccinazione per tutti”

Il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta interviene sulla imminente campagna dei vaccini destinati al personale scolastico e dichiara: “Occorre rimodulare il piano vaccini per ricomprendere da subito gli over 55 che rappresentano quasi la metà del personale impiegato nella scuola”.

“I dirigenti scolastici – dichiara Giannetta – stanno facendo un gran lavoro nell’applicazione delle normative e dei protocolli, ma si continuano a registrare focolai ed è crescente la pressione delle famiglie che invocano chiusure generalizzate. Non potremmo considerare sicura la scuola – incalza il consigliere azzurro – se la campagna vaccinale venisse condotta a macchia di leopardo, lasciando fuori oltre il quaranta per cento del personale”.

“Una soluzione potrebbe essere quella di programmare la somministrazione per tutti contemporaneamente e rendere disponibili da subito le dosi destinate agli over 55, senza dover attendere luglio o settembre. La declinazione della tipologia di vaccino per fasce di età e potenzialità di esposizione a rischio non deve rappresentare un ostacolo alla messa in sicurezza della scuola. È con l’avvio della campagna vaccinale – conclude Giannetta – che occorre adattare le soluzioni per risolvere il problema una volta per tutte”.