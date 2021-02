Falcomatà: “Ripresa post pandemica sia occasione per il rilancio del Sud”

“Ho apprezzato il discorso del Presidente Draghi. Il richiamo all’unità è certamente un valore. Il Presidente ha ragione: uscire da questa pandemia non sarà semplice come riaccendere la luce. Molte cose cambieranno e la politica ha il compito di accompagnare questa fase di ripartenza sostenendo soprattutto chi è rimasto più indietro. A cominciare dal tema del lavoro, con la promozione di un nuovo paradigma di giustizia sociale. L’uscita dalla crisi pandemica deve essere un’occasione per il Sud, un’opportunità per riprendere un discorso interrotto 70 anni fa. Il Sud può essere il motore della ripartenza italiana. E gli investimenti del recovery plan il carburante per tornare in pista, ripensando il modello di sviluppo in un’ottica più equa e più sostenibile. Su questi temi, il nuovo Esecutivo ha un compito gravoso, ma non più rinviabile”. È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria e delegato Anci per il Mezzogiorno e la Coesione Territoriale Giuseppe Falcomatà.