Covid, Siclari (FI): “Onore al merito al personale sanitario in prima linea contro la pandemia

Il personale sanitario è stato in prima linea contro il covid e deve essere riconosciuto il merito di tutti medici, infermieri e di tutto il personale sanitario che si è reso disponibile a combattere questa guerra contro la più grave pandemia degli ultimi cento anni. Con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, con turni massacranti ed a rischio della vita propria e dei propri familiari, sono stati e sono in trincea per garantire a tutti noi un futuro senza coronavirus. Ho più volte proposto l’aumento degli stipendi del personale sanitario ma finora, con la precedente maggioranza di governo, non vi è stata la disponibilità politica ad assecondare un giusto riconoscimento della funzione assolta e dell’alto merito conseguito, ricompensato a stento dalla misure governative. Riproporrò la misura anche con il nuovo Governo Draghi nella speranza che l’impostazione meritocratica del nostro Presidente del Consiglio possa dare spazio alla mia proposta. Ha così concluso il senatore azzurro.