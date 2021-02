Consegnati i lavori di ripristino della discarica in località La Zingara a Melicuccà

Sono stati consegnati ufficialmente questa mattina i lavori di ripristino del I lotto della discarica in località La Zingara a Melicuccà, il nuovo impianto individuato per la gestione dei conferimenti dei rifiuti per l’ATO della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dopo la rescissione in danno operata nei confronti della precedente ditta aggiudicataria, la Città Metropolitana ha proceduto rapidamente all’affidamento del completamento dei lavori all’impresa seconda classificata nella procedura d’appalto, che da lunedì avvierà concretamente le attività per ultimare il ripristino dell’impianto, che riveste un ruolo strategico nella gestione del ciclo dei rifiuti su tutto il territorio della Città Metropolitana.

Contestualmente, al fine di fugare ogni dubbio su potenziali rischi d’inquinamento delle falde, questa mattina è stato inoltre effettuato un primo sopralluogo con i tecnici del Consiglio Nazionale per le Ricerche per l’avvio di un programma di indagini e verifiche che interesserà il bacino imbrifero ed idrogeologico che alimenta la sorgente Vina.

Al sopralluogo effettuato questa mattina, alla presenza dei rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’impresa che eseguirà i lavori, e dei tecnici del Settore Ambiente della Città Metropolitana Pietro Foti e del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria Vincenzo De Matteis, era presente anche il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, che ha voluto verificare personalmente lo stato dell’arte dell’impianto e dei lavori necessari al suo completamento.

“La salute e la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto – ha spiegato il sindaco a margine del sopralluogo – qualche giorno fa abbiamo concordato con l’assessore regionale all’ambiente De Caprio di affidare al CNR, autorità scientifica nazionale del settore, il compito di effettuare ulteriori verifiche sulle falde acquifere circostanti. Ora che siamo davvero in dirittura d’arrivo per i lavori di completamento di questo impianto, vogliamo essere certi in tutto e per tutto che non ci sia alcun rischio di tipo ambientale per la salute dei cittadini che abitano le aree circostanti. Mentre il CNR effettuerà tutte le ulteriori verifiche necessarie, si procederà all’affidamento all’impresa per il completamento dell’impianto, in condizioni di totale sicurezza”.

“Continueremo a seguire i lavori nelle prossime settimane – ha concluso il sindaco – non ci vorrà molto per l’apertura di un impianto che risulterà davvero strategico, insieme agli altri correttivi che abbiamo messo in campo in collaborazione con la Regione, per la risoluzione dell’emergenza rifiuti su tutto il territorio metropolitano”.