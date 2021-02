Carnevale, a Gioia Tauro un concorso fotografico dedicato agli alunni per premiare le maschere più belle e originali

Si avvicina il Carnevale, appuntamento molto atteso dai più piccoli, e anche dai grandi, per il caratteristico clima di allegria, divertimento e leggerezza che accompagna le tante manifestazioni, feste, sfilate con le quali tradizionalmente viene rappresentato.

Quest’anno, per la ben nota situazione pandemica che ha stravolto molte delle nostre abitudini “sociali” non sarà possibile regalare ai bambini queste occasioni di divertimento.

L’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro – Assessorato alla Pubblica Istruzione, tuttavia, ha promosso un concorso fotografico, destinato a tutti gli alunni delle scuole della città, che selezionerà le maschere più belle ed originali di questo carnevale 2021.

Per partecipare è sufficiente inviare una fotografia del bambino o della bambina, secondo la tipologia di scuola di appartenenza ( infanzia, primaria e media).

Una giuria di “esperti” premierà i vincitori ma, per tutti, ci sarà la possibilità di visualizzare la propria “maschera” in una galleria fotografica che sarà pubblicata sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune.

La premiazione dei vincitori sarà il 23 febbraio a “le Cisterne” e potrà essere seguita in diretta Facebook sulla pagina dell’Ente.

Ci aspettiamo una larga partecipazione dei bambini – dichiara il Vice Sindaco D.ssa Carmen Moliterno con delega alla Pubblica Istruzione– e il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie in questa iniziativa, i bambini in questo momento hanno bisogno di ritrovare il più possibile quella normalità che purtroppo la pandemia gli ha portato via, con l’auspicio di mantenere vive e tradizioni così importanti nell’attesa di ritornare a rappresentarle in mezzo alla gente.