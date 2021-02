Campus CAME: connessi in DAD anche gli studenti dell’ITI Panella-Vallauri e dell’ITS di Reggio Calabria per la formazione professionale

Nonostante il coronavirus e la chiusura delle scuole non si ferma l’attività formativa dedicata ai giovani installatori di domanidi CAME, l’azienda trevigiana leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani.Riprende infatti in modalità DAD-con un sistema di videoconferenze interattivo-il progetto Campus CAME: otto lezioni dedicate agli studenti delle classi quarte degli istitutitecnici e professionali italiani e, da questa edizione, anche ad alcuni istituti post diploma.Alle lezioni, tenute da un team di formatori tecnici di CAME, partecipano in media oltre 700 studenti; durante la prima sessione si è raggiunto un picco di 841 studenti connessi contemporaneamente.

Attraverso Campus CAME, nato nel 2014 e giunto alla quinta edizione, l’azienda trevigiana punta a diffondere la cultura dell’automazione e della domotica, formando gli studenti sulle tante innovazioni tecnologiche in corso. Ai ragazzi dei 22 istituti che al momento aderiscono al progetto in DAD, CAME insegna le novità del mondo dell’automazione e dell’home automation, offrendo materiale didattico e l’esperienza diretta dei suoi professionisti, in modo da equipaggiarli di tutte quellecompetenze necessarie per poter un giorno mettere in gioco il proprio talento.

Campus CAME è un’occasione per vedere e conoscere prodotti di automazioni per cancelli, domotica, sicurezza, termoregolazione e videocitofonia ed acquisireutili competenze per avvicinarsi al mondo professionale. Un progetto di formazione duale per accorciare le distanze trascuola e mondo del lavoro.

A questa edizione di Campus CAMEhanno preso parte 22 istituti educativi provenienti da 14 regioni e 15 province: Agrigento (IISS Enrico Fermi di Aragona), L’Aquila (I.I.S. Amedeo d’Aosta), Bologna (I.I.S. Aldini Valeriani – Sirani), Bolzano (I.I.S.S. Galileo Galilei), Cuneo (I.I.S. Giancarlo Vallauri di Fossano), Firenze (I.T.I.S. Antonio Meucci), Genova (I.I.S. Italo Calvino), Livorno (IPSIA L. Orlando), Milano (I.I.S. Luigi Einaudi di Magenta, ITIS G. Feltrinelli), Napoli (I.T.T. Marie Curie), Pordenone (I.T.S.T. J F Kennedy), Reggio Calabria (ITI Panella-Vallauri, ITS di Reggio Calabria – post diploma), Reggio-Emilia (IIS Cattaneo con Liceo Dall’Aglio di Castelnovo Ne’ Monti), Roma (I.T.I.S. Enrico Fermi), Taranto (IISS Archimede),Treviso (I.I.S. “Vittorio Veneto” Città della Vittoria di Vittorio Veneto, IS Giorgi-Fermi, Plank di Villorba), Udine (ISIS “Enrico Mattei” di Latisana) e Venezia (I.I.S. A. Pacinotti di Mestre).

Al termine del ciclo di lezioni, a tutti gli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

CAME

CAME è brand di riferimento e partner globale per soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano spazi intelligenti per il benessere delle persone. Il Gruppo sviluppa automazioni per ingressi, sistemi di videocitofonia, termoregolazione, sistemi domotici e antintrusione e porte sezionali per ambienti residenziali e industriali. Offre anche soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di parcheggi automatici, per il controllo degli accessi e la sicurezza degli ambienti collettivi. Con una storia di oltre 60 anni alle spalle, il Gruppo fondato da Paolo Menuzzo, oggi Presidente d

ella holding CAME Group, ha il suo Headquarters a Dosson di Casier, in provincia di Treviso, e possiede 7 stabilimenti produttivi a Treviso, Sesto al Reghena (PN), Spilimbergo (PN), Avignone (Francia), Barcellona (Spagna), Londra (Inghilterra) e Kocaeli (Turchia). Andrea Menuzzo, figlio del fondatore, è il Presidente di CAME S.p.A. La società conta 1.700 dipendenti, presidia il mercato con filiali in 21 Paesi e grazie a partner e distributori commerciali opera in 118 Paesi in tutto il mondo. Nel 2019 ha registrato un fatturato di 254 milioni di Euro. Segui CAME anche sul sito www.came.com e sui profili Linkedin, Twitter e Facebook