Bandiere a mezz’asta a Reggio Calabria per l’uccisione di Attanasio e Iacovacci

Bandiere a mezz’asta a Reggio Calabria disposte dal sindaco Giuseppe Falcomatà in segno di lutto per la morte dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e dell’Appuntato dei Carabinieri Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi insieme al loro autista Mustapha Milanbo durante l’attacco di un convoglio delle Nazioni Unite a Goma.

“La nostra Città si unisce al lutto dell’intera comunità per la scomparsa di questi due nostri connazionali, uccisi nell’esercizio delle loro funzioni. È un giorno triste per tutti noi – ha dichiarato il sindaco – ci stringiamo attorno al dolore delle famiglie dei due giovani, siamo vicini all’Arma dei Carabinieri e all’intero corpo diplomatico italiano. Un pensiero a chi ogni giorno rappresenta con onore e dedizione il nostro Paese in tutto il mondo, mettendo a rischio la propria vita in scenari difficili dove anche una casualità sfavorevole può costare la vita.

“Alle autorità nazionali ed internazionali – ha concluso il sindaco – chiediamo di assumere tutte le iniziative necessarie affinché sia fatta più presto piena luce su questa triste vicenda”.