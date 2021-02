Avviso di selezione pubblica comparativa per l’individuazione di un nuovo Dirigente dell’Unità di Progetto Speciale denominata “Gestione del ciclo integrale dei rifiuti”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria intende procedere, previa selezione pubblica comparativa, all’individuazione di soggetto idoneo cui conferire l’incarico, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, di Dirigente dell’Unità di Progetto Speciale denominata “Gestione del ciclo integrale dei rifiuti”, per lo svolgimento delle funzioni strategiche legate a specifici programmi e progetti dell’Amministrazione, come previsto con Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14, avente ad oggetto “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”, come modificata con la Legge regionale n. 11/2019.

Nell’ambito della riorganizzazione complessiva dei settori strategici per lo sviluppo del territorio metropolitano, l’Ente di Palazzo Alvaro si propone dunque di individuare una figura professionale specificamente dedicata al settore dei rifiuti.

Un ambito – si legge in una nota di Palazzo Alvaro – che anche alla luce del recente trasferimento delle competenze sulla gestione degli impianti dalla Regione Calabria agli Ato provinciali, assume una valenza strategica e che quindi necessita di competenze e professionalità specifiche. Da qui l’intenzione di individuare una Unità di Progetto Speciale dedicata alla gestione del circuito dei rifiuti, con un proprio Dirigente da selezionare tramite procedura pubblica.

L’avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione Avvisi Amministrazione Trasparente.

http://trasparenza.cittametropolitana.rc.it/CITTAMETROPOLITANARC/SchedaGenerica/Detail/35166?sysName=&TipoScheda=14