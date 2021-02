Anticorpi monoclonali contro il Covid-19, Uilp Calabria: “Non si perda altro tempo”

“Le notizie che arrivano da Roma – ha concluso il Segretario generale della Uilp Calabria – ci portano, nuovamente, a lanciare un appello alla Regione Calabria affinché chi ha in mano il potere decisionale in materia sanitaria non perda altro tempo e doti il Servizio sanitario regionale di questo importante presidio salvavita. Lo ribadiamo, non avendo paura di essere ripetitivi, non muoversi con tempismo in questa fase assai delicata, contrassegnata da varianti del Covid che potrebbero essere affrontate e curate grazie all’uso degli anticorpi monoclonali, sarebbe un errore inaccettabile che finirebbe per ripercuotersi assai negativamente sulla salute dei cittadini calabresi, soprattutto di quelle fasce clinicamente più deboli come possono essere quelle rappresentate da soggetti immunodepressi, autoimmuni o affetti da gravi patologie tumorali”.