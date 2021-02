“All’imbrunire”, romanzo di Luigi Manglaviti disponibile in formato cartaceo tramite Amazon

In letteratura un investigatore deve per forza rimanere tale senza mai deviare dal suo cammino, inseguire il crimine e l’ingiustizia fumando, bevendo e soffrendo d’insonnia fino al giorno in cui stramazza a testa in giù nella minestra, oppure può raggiungere prima un momento in cui la saturazione ha il sopravvento, e la sua esistenza prendere un’altra strada?

Dalla sfrontatezza nel voler assecondare ed esplorare la seconda ipotesi ha preso il via “All’imbrunire”, romanzo di Luigi Manglaviti che riesce a rinfrescare tematiche ben conosciute, ad aprire nuove piste in terreni abbondantemente tracciati. Dalla sfrontatezza nel voler assecondare ed esplorare la seconda ipotesi ha preso il via “All’imbrunire”, romanzo che riesce a rinfrescare tematiche ben conosciute, ad aprire nuove piste in terreni abbondantemente tracciati.

È disponibile in formato cartaceo tramite Amazon, con la novità della versione e-book in omaggio (grazie a un codice presente sul retro di copertina): comprando il libro, ti offro il “diritto” a possederlo in qualsiasi versione.