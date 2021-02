A Tv7 la storia del bergamotto di Reggio Calabria

In una zona circoscritta della provincia di Reggio Calabria si coltiva il miglior bergamotto al mondo. Duemila ettari dedicati a questa coltura in Calabria, ciascuno dei quali può fruttare 400 quintali di prodotto. Ma occorrono 100 kili di bergamotto per produrre 500 grammi di essenza, un’essenza che è la componente di base per il 65 per cento dei profumi prodotti sul mercato. A Tv7 la storia di questo ‘profumo’ che cresce in un fazzoletto di Italia e fa il giro del mondo. Non possono farne a meno le più importanti industrie cosmetiche a cominciare da quelle francesi, che sin dalla metà del 700 venivano ad acquistarne grandi quantitativi sulle coste reggine.

