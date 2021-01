Villa San Giovanni – Seduti ai tavoli di un locale infrangendo norme anti-covid: 17 sanzioni

In provincia, a Villa San Giovanni, la volante in servizio di controllo del territorio ha notato, nei pressi dell’ingresso di un locale, un gruppo di persone irrispettose del distanziamento sociale. Procedendo al controllo, altri avventori sono stati trovati all’interno dello stesso locale, anche seduti ai tavoli ed intenti a consumare, e pertanto 17 persone sono state sanzionate per aver contravvenuto alle norme sulla prevenzione del contagio da Covid 19.