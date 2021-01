Tir al porto di Reggio Calabria, Minasi (Lega): “Navi traghetto a Pentimele progetto scellerato”

“Pentimele è un tratto di costa tra i più suggestivi in prossimità del centro cittadino ed anche solo pensare di realizzare un molo d’attracco per le navi traghetto è scellerato. Inaccettabile e incomprensibile sia dal punto di vista dell’impatto ambientale, dal momento che si tratta di trasporto su gomma di autoveicoli e mezzi pesanti, sia perché sarebbe la pietra tombale sullo sviluppo dell’idea di portualità turistica che, invece, è l’unica direttrice possibile ed auspicabile. Non è plausibile che si immagini un intervento così invasivo, se non addirittura distruttivo, senza il consenso dei territori, della popolazione e delle autorità locali, anzi proprio in contrasto con quelle che sono le legittime aspirazioni di decoro urbano e di salubrità di tutti coloro che quella parte di Reggio la vivono quotidianamente, ma anche, in generale contro la volontà di un’intera città. Massima attenzione quindi e alto livello di allerta affinché qualsiasi iter verrà eventualmente deciso ci trovi pronti ed uniti, al di là di colori e bandiere, nella difesa dell’interesse collettivo, attivando tutti i canali politici ed istituzionali affinché non si permetta tale scempio”.

Tilde Minasi

Consigliere regionale Lega

—