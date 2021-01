Stabilizzazione magistrati onorari. Giannetta scrive al Ministro della Giustizia

“I magistrati onorari sono retribuiti con compensi oggettivamente irrisori e non godono di alcuna tutela da parte del Ministero, essendo loro negata addirittura ogni protezione previdenziale e assistenziale”.

Lo dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

“Siamo di fronte ad una grave distorsione di principi giuridici basilari della nostra Repubblica – dichiara il consigliere forzista – una situazione aberrante che deve essere risolta con assoluta urgenza, anche per non incorrere nell’ennesima infrazione da parte dell’Europa, che continua a richiamarci alle nostre responsabilità”.

“È innegabile – continua Giannetta – che il funzionamento della Giustizia sia inscindibilmente legato a questa essenziale componente della giurisdizione. Come evidenzia lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, i VPO (Vice Procuratori Onorari) rappresentano l’accusa nel 90% dei procedimenti penali monocratici e i GOT (Giudici Onorari di Tribunale) trattano e definiscono un terzo del contenzioso civile e penale dei tribunali”.

“Il Governo avrebbe potuto – incalza il consigliere forzista – sfruttare l’opportunità del Recovery Fund sul potenziamento della giustizia. Invece continua a non trovare soluzioni serie e definitive”.

“Una “disattenzione” davvero grave – evidenzia ancora Giannetta – anche in considerazione dell’apporto, consolidato, storico, competente, della magistratura onoraria presso i tribunali “di frontiera”, come quelli calabresi, per esempio, in cui sull’amministrazione della giustizia incidono in modo gravoso le azioni di contrasto alla criminalità organizzata”.

“Il Ministro non ignori i diritti dei lavoratori della Giustizia. Le soluzioni – conclude – non possono essere oltremodo procrastinabili”.