Spopola il videoclip di Pasquale Caprì, in favore della vertenza riguardante il Sistema Aeroporti Calabria, sostenuta dalla UILT CALABRIA

Solo pochi giorni fa, la UILTRASPORTI Calabria lanciava un’iniziativa fortemente voluta dalle proprie attiviste, Maria Zagari e Palma Spataro, del settore del trasporto aereo della stessa O.S., avallandosi della disponibilità resa da pare del noto personaggio Pasquale Caprì. Un’iniziativa, protesa alla sensibilizzazione delle istituzioni e dell’opinione pubblica, attorno alle problematiche legate al sistema aeroportuale calabrese, riferendosi, nella circostanza, alla situazione in cui versa la fatiscente infrastruttura reggina, sicuramente anello più debole dello stesso, assieme all’aeroporto di Crotone. Il videoclip lanciato sui social nella giornata di domenica scorsa, ha già goduto di oltre 30000 visualizzazioni, testimoniando l’attenzione dei cittadini calabresi che, utilizzando il gergo calcistico, ambiscono alla serie A, non accontentandosi più di una mobilità ridotta da servizi di serie D. La segreteria regionale del trasporto aereo della UILT Calabria, esprimendo grande apprezzamento per quanto realizzato, grazie alla popolarità ed alla professionalità del dott. Pasquale Caprì, auspica che l’insolito modo utilizzato dall’O.S. per veicolare il messaggio, possa averlo fatto arrivare a destinazione presso le sedi competenti, che sino ad oggi hanno ignorato le svariate istanze, contro l’isolamento del territorio, ed al tempo stesso in favore di un piano di rilancio del settore, che si attende di poter discutere nel rispetto dei ruoli. Intanto, in attesa di un urgente convocazione delle parti sociali operanti nel settore, arrivano, attraverso la stampa, i primi segnali positivi, secondo i quali il gestore conferma il proprio interesse nei confronti del Sant’Anna, oltre che la possibile attuazione di nuovi collegamenti con la Città di Reggio Calabria .