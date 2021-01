Spirlì a Strill.it a tutto campo: “Sulle scuole ormai abbiamo le mani legate”

di Grazia Candido – Nino Spirlì attuale presidente della Regione Calabria ha fatto parlare di sé per alcune posizioni non politically correct e nonostante le numerose difficoltà di una terra bella e dannata come la Calabria, si è impegnato a svolgere il difficile compito politico-amministrativo “nell’unico interesse della sua gente”.

Durante la diretta di ieri sera “DueUnoUno”di Strill, on line sulla web station della testata (clicca qui per il video integrale https://www.youtube.com/watch?v=_efD0e7pFm4 ) e in onda anche sul canale 211 del dtt, su “Laltrocorrieretv” e condotta da Giusva Branca e Raffaele Mortelliti, il Presidente Spirlì ha fatto il punto sull’attuale situazione sanitaria mettendo le mani avanti sui ritardi della Calabria inchiodata all’ultimo posto tra le regioni italiane per la somministrazione del vaccino anti Covid.

“Noi saremo una delle regioni che nelle prossime settimane, riuscirà a garantire la seconda vitale dose di richiamo ai primi vaccinati. Continuiamo a vaccinare secondo le categorie indicate dal Governo e siamo arrivati al 50% delle vaccinazioni. Quando ci hanno consegnato le prime 13mila dosi, ci hanno chiesto di tenere un 30% da parte per garantire con certezza i richiami ai primi vaccinati, perché c’era qualche possibilità di ritardo nelle consegne successive. Se avessimo consumato tutte le fiale, oggi non avremmo avuto quelle necessarie per fare il richiamo. Rispettando i tempi, riusciremo a vaccinare tutte le categorie”.

Sanità calabrese.

“La nostra sanità è stata azzoppata dalla mala politica, dal male affare, dalle collusioni tra mala politica, ‘ndrangheta e devianze di ogni specie per cui sappiamo quello che è successo negli anni passati, senza sottovalutare i decenni di Commissariamento che non solo non hanno restituito una Calabria sana ma hanno ammalato ancor di più, la sanità calabrese. Non sono stati ripianati i debiti anzi sono aumentati, sono stati chiusi tantissimi ospedali ed è stata punita l’organizzazione sanitaria tant’è che siamo arrivati a questa pandemia in ginocchio. I numeri oggi grazie ai calabresi e ad interventi di buonsenso assunti dentro il Palazzo della Regione, sono rimasti bassi e la tenuta dei nostri ospedali, presi di mira dal primo giorno dalla stampa nazionale come se fossero dei lazzaretti, di fronte alla pandemia è un dato di fatto. Noi non abbiamo avuto morti in bagno, certo ci sono state giornate di crisi ma la tenuta della nostra sanità pure azzoppata, è stata ottima. I nostri medici e infermieri sono stati eccezionali così come la Protezione civile che sta facendo in questa emergenza sanitaria un lavoro impeccabile”.

Assunzioni e tempi di impiego.

“Il presidente della Regione poco può sulla sanità. Siamo commissariati e in questa situazione, il presidente può continuare il passato litigando costantemente con il Commissario ad acta, rifiutare qualsiasi sua proposta, fare un ostruzionismo totale e proseguire in quella becera guerra nella quale si è ammalata la sanità. Oppure, può fare la scelta della totale collaborazione anche se, per 5 volte, abbiamo rifiutato le proposte del Governo. La nostra posizione scelta è la difesa e la tutela dei calabresi e della Calabria. Io non ho alcuna pendenza elettorale, sono un uomo libero e difenderò sempre la mia Calabria. Con il commissario Longo parlo tutti i giorni e il personale tanto atteso finalmente sta per arrivare. E’ chiaro che in tutta Italia, ci dovrà essere un personale aggiuntivo e speriamo resti anche dopo il Covid. Per la prima volta, il Presidente della regione Calabria ha affiancato al commissario ad acta l’intero Dipartimento della Salute regionale garantendo 130 unità di personale tra dirigente, funzionari e dipendenti. Una forza enorme per portare avanti la politica sanitaria”.

Formazione personale e occupazione.

“Tra i miei progetti che sto portando avanti, vi è un corso regionale per artigiani perché a noi manca in questo momento il ricambio di moltissime categorie artigianali. Puntiamo ad un artigianato orientato al futuro per riuscire a dare ai nostri giovani una possibilità e farli inserire nel mondo del lavoro ma anche, per chi di colpo si è ritrovato senza occupazione e mi riferisco ai 50enni e oltre. Non riesco a pensare che un padre o una madre di famiglia debbano arrivare all’impoverimento perché non possono rinnovare la propria formazione anche in altri settori. Insieme a Jole, abbiamo messo la politica in scarpe da ginnastica e tuta e in questo palazzo e in questa strana Giunta, niente doppiopetto o spagnolismi con titoli. Qui, ci diamo tutti del tu per mantenere la nostra umanità, è una politica domestica reale in cui ognuno porta giorno dopo giorno, il problema del vicino di casa, del parente. Niente clientelismi, apertura a tutti. Aiuto concreto anche alle case editrici e i vari bandi sono in fase di attivazione. Nessuno rimarrà fuori”.

Scuola, didattica a distanza, trasporto pubblico.

“Lo specifico territoriale della Calabria ha poche somiglianze con le altre Regioni d’Italia e questo perché tanti sono i comuni dell’area interna ricca di giovani che utilizzano il trasporto pubblico locale. Noi abbiamo uno sciamare continuo non solo di giovani ma anche di dipendi pubblici e privati. Mai e poi mai, mi sognerei di tenere lontani dalla scuola i ragazzi. Le scuole oggi, offriamole con buon senso e la didattica a distanza non è il portone della scuola chiusa ma è l’offerta di una scuola diversa che, peraltro, è molto più comprensibile per i ragazzi. Noi abbiamo avuto quasi 30 mila contagiati in Calabria e di questi oltre 4 mila sono gli infanti, adolescenti e giovani che vivono in questa regione. Ognuno porta il virus con sé, gli dà gambe, braccia, naso e anche se abbiamo chiuso i luoghi di semi assembramento, i ragazzi sono fuori ma il controllo deve venire da parte della famiglia. Ognuno deve fare il suo lavoro altrimenti tutto quello che facciamo è vano. E questo vale sia per i ragazzi che per gli adulti. La Regione ha partecipato a tutte le riunione in Prefettura come da imposizione del DPCM per riorganizzare il trasporto pubblico locale e abbiamo garantito il trasporto al 50%. Tutto quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Ma siamo sicuri che i giovani quando escono da casa per andare a scuola sono al sicuro, protetti dentro gli istituti così come gli adulti nei vari posti di lavoro? La gente che vuole uscire per sempre da questa pandemia, deve capire che lo farà solo se riuscirà ad entrare in una nuova ottica di vita perché come prima non torneremo mai più. Saremo sicuramente altro e dobbiamo prepararci. Non può fare tutto la Regione, i Ministeri devono aiutare le Regioni”.

Scuole chiuse e ricorso al Tar da parte di alcuni genitori contro l’ordinanza di Spirlì.

“Noi non possiamo assolutamente più intervenire, le pronunce del Tar e del Consiglio di Stato ci hanno legato le mani, ma continuo a pensare come sia possibile che tanti genitori riescano a prendere una posizione così rigida sapendo che io non posso garantire certe cose come il ricambio dell’aria nelle aule. Se è sicuro che dentro la classe, ad una certa età, in qualsiasi momento durante il cambio d’ora, i giovani mantengano la distanza allora il problema non si pone. Ma a noi chi assicura ciò? Non serve spendere soldi per banchi scomodi, è necessario fare altro”.

Rapporti Lega e Presidente.

“Questa Lega non è la Lega padana ed è un partito che ha un nuovo statuto e dai propri errori ha imparato a crescere. A prescindere dal partito a cui si appartiene, le cose se si vogliono fare si fanno e si fanno bene. L’importante che ci siano le idee chiare sui territori, progetti veri e credibili. La politica calabrese deve trovare la sua credibilità nazionale e, negli anni passati, non lo siamo stati”.

