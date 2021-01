Sostegno al welfare ai tempi del Covid: i nuovi orari dello Sportello Legale degli “Avvocati Marianella Garcia”

<<Prosegue l’attività di consulenza ed assistenza legale della rete di Avvocati Marianella Garcia. I professionisti, che operano all’interno del centro comunitario Agape, offrono un servizio di volontariato professionale e prezioso – dichiara il Presidente Agape, Mario Nasone – che continua ad essere un punto di riferimento per quanti vivono situazioni di fragilità ed hanno necessità di tutela ed accompagnamento.In un periodo così difficile, anche per le difficoltà delle persone ad accedere ai servizipubblici e tenuto conto della pandemia incalzante, si deve prendere atto di come si siano acutizzati i problemi delle famiglie e dei singoli e il ricorso a questa forma di aiuto rappresentaun ausilio concreto, professionale e tempestivo, rivolto a quelle categorie di cittadini che in questo momento hanno bisogno di riscontri>>.

Così come già è avvenuto in passato nei casi di donne vittime di violenze,di cittadini migranti, famiglie in crisi, madri sole, minori,gli Avvocati della “Marianella Garcia” offrono il loro volontario supporto. L’Avvocato Lucia Lipari, responsabile della MG, ha precisato inoltre che:<<possono rivolgersi alla nostra rete anche servizi pubblici, associazioni e cooperative che si occupano di fasce deboli e che hanno esigenza di potere fruire di consulenza e di una tutela legale per le persone di cui si prendono carico. La lotta alla povertà può fare un salto di qualità solo ripensando ad un sistema di welfare capace di implementare le risorse, rendere più efficaci e mirati gli interventi e spingendocittadini e professionisti a fare di più per la collettività>>.

Il servizio di consulenza e di assistenza legale può essere richiesto nelle giornate di LUNEDI E MERCOLEDI’ DALLE ORE 15.00 alle 18.00, telefonando allo 0965/894706. Per le richieste che avranno bisogno di un colloquio in presenza sarà fissato un appuntamento,nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti, presso il Centro Comunitario Agape, in via P. Pellicano n. 21/h.

L’Ufficio Legale della Marianella Garciagarantisce così un servizio di assistenza legale a titolo gratuito per tutti i coloro che non possiedono i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato, presta ascolto, informa sui benefici di legge, assiste legalmente le fasce deboli ed orienta chi manifesta una richiesta d’aiuto. Corrobora anche lo Sportello Minori e Diritti in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, insieme ad altri partners quali Agape, Save The Children, Unicef e la Camera Minorile di Reggio Calabria; cura la formazione professionale e specialistica, svolge attività a tutela dell’etica nelle professioni e attività di promozione della cultura dei diritti. Opera in sinergia con altre realtà associative, enti ed organismi a livello regionale e nazionale, nonché con Istituzioni Pubbliche.