Sorpresi a tagliare e a trafugare legna nel Parco Nazionale d’Aspromonte, denunciati

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, coordinato dal Reparto CC P.N. Aspromonte di Reggio Calabria e finalizzato alla repressione dei reati ambientali, i carabinieri della Stazione CC Parco di San Giorgio Morgeto hanno denunciato in stato di libertà G.G., 34enne autotrasportatore, originario di Locri e residente a Bovalino e G.M., 75enne originario di Platì e residente a Bovalino, entrambi gravati da pregiudizi di polizia, poiché sorpresi a tagliare e depezzare materiale legnoso, nella fattispecie faggio, in località “Passo di Cancelo”, del Comune di Molochio, riserva integrale all’interno del perimetro del Parco Nazionale d’Aspromonte. A tale evidenza, i militari operanti hanno proceduto al sequestro della legna già depezzata e della motosega rinvenuta al momento dell’accertamento.

Ai soggetti è stato contestato il reato di danneggiamento di piante ed introduzione di mezzi non consentiti dalla legge quadro sulle aree naturali protette; gli stessi sono stati anche sanzionati in ossequio alle misure urgenti da adottare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19.