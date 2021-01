Siclari (Fi): “Il piano pandemico e il piano vaccinale confermano l’inadeguatezza del Governo”

Questo governo, nato per impedire al centrodestra di vincere le elezioni e governare il Paese, quindi nato non “per” ma “contro”, non per governare l’Italia ma per impedire ad altri di farlo, è mancato clamorosamente sia in fase di programmazione che in fase di gestione. Quando poi si è palesata la pandemia e la conseguente crisi economica che ne è derivata, allora il fallimento politico è stato inevitabile.

Oggi, mancano i vaccini annunciati, mancano gli operatori destinati alla vaccinazione, manca una programmazione sulla scuola e sulla ripartenza economica del Paese anche di fronte alla disponibilità dei fondi europei e dei cittadini italiani che stanno rispondendo con enormi sforzi economici per contribuire alla salvezza del Paese.

La gestione prima della fase pandemica e dopo del piano vaccinale, confermano l’inadeguatezza del Governo a garantire la sicurezza e la ripartenza del Paese nonostante il supporto istituzionale che abbiamo voluto dare al Paese con le continue proposte, contro l’emergenza sanitaria e a favore dell’economica, presentate in Parlamento e spesso rigettate dalla maggioranza.

Ha così concluso il senatore azzurro.