Scritte contro Don Saraco, Paris: “fatto di una gravità inaudita”

Le scritte contro Don Tonino Saraco sono un fatto gravissimo di una gravità inaudita e l’indignazione è unanime contro chi pensa di poter esprimere il suo pensiero superando il limite della decenza e sfociando nell’offesa personale. Don Tonino in questi anni, è riuscito a far conoscere il vero volto di Polsi e si è sempre distinto per l’accoglienza e l’altruismo verso il prossimo. Non sarà certo un tale episodio a fermare l’operato del Rettore che non si lascerà intimidire nella sua opera sacerdotale. Don Tonino rappresenta un pilastro fondamentale ed indispensabile per tutti noi e continuerà ad esserlo per tanto tempo ancora. Nell’esprimere la mia solidarietà al Rettore auspico un maggior controllo da parte degli organi preposti.

Consigliere regionale Nicola Paris