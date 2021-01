Sasha Sorgonà:“Rifiuti, ritorno ai cassonetti unica soluzione. Meglio tardi che mai

“Come spiegato nei giorni scorsi dall’assessore comunale all’ambiente Paolo Brunetti, a Reggio Calabria cambierà il sistema della raccolta dei rifiuti. La nuova progettualità prevederà sia la raccolta “porta a porta”, sia il sistema misto con cassonetti su strada per la raccolta differenziata con l’aggiunta di circa 15 ecostazioni sparse per la città.

Il Comitato di Spinoza accoglie con soddisfazione quanto deciso dall’amministrazione comunale, allo stesso tempo però non possiamo che evidenziare il ritardo che ha portato alla scelta di questo tipo di soluzione”. Sasha Sorgonà, ideatore di Spinoza, ricorda le numerose pubbliche richieste di intervento nei confronti dell’amministrazione comunale.

<L’attuale sistema di raccolta si è rivelato fallimentare. Credo ci sia la necessità di ripensare dalle fondamenta al tema dei rifiuti, non partendo dall’ultimo passaggio, ovvero la raccolta, ma dalla base.

Il ritorno ai cassonetti e le isole ecologiche di quartiere appaiono come le soluzioni più logiche, da attuare al più presto>. Questo era un passaggio di un comunicato pubblicato lo scorso 16 luglio, oramai sei mesi fa, in precedenza -sottolinea Sasha Sorgonà- avevamo già fatto appelli simili all’amministrazione.

Adesso è importante non perdere nemmeno un secondo, Reggio Calabria e i suoi cittadini non possono più aspettare. Una volta arrivati i dati del Consorzio nazionale Imballaggi, l’amministrazione comunale deve procedere all’elaborazione, la pianificazione e la realizzazione del nuovo sistema di raccolta integrato in tempi celeri.

Con un maggiore ascolto alle proposte e le osservazioni di comitati quali ad esempio Spinoza, il comune avrebbe risparmiato tempo e i reggini non avrebbero visto in tutti questi mesi la città invasa dai rifiuti. Continueremo a vigilare sul tema dei rifiuti e non solo, prestando particolare attenzione alle periferie spesso abbandonate. Rimaniamo -conclude Sasha Sorgonà- pienamente convinti che dal basso e da un sentimento propositivo possano nascere soluzioni ideali per il rilancio del nostro territorio“.