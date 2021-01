Ieri alle 19 la squadra dei vigili del fuoco di Palmi è intervenuta nel comune di Rosarno a causa del crollo di un muro di contenimento, che ha ceduto a causa di un infiltrazione d’acqua. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Coordinati dal capo sezione provinciale, gli uomini della sede distaccata di Palmi hanno evacuato in via precauzionale circa 30 persone.