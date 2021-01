Restyling tangenziale: domani chiusura rampa in uscita dello svincolo Catona-Arghillà

Per l’avanzamento dei lavori di restyling, avviati da Anas lungo l’A2 DIR RC tra lo svincolo di Campo Calabro e Santa Caterina, si rendono necessarie delle limitazioni al transito in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, domani martedì 12 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 21:00, sarà in vigore la chiusura al traffico della carreggiata nord dello svincolo di Catona/Arghillà in corrispondenza del km 2,229.

Durante la chiusura, per il traffico veicolare proveniente da A2Dir Reggio Calabria direzione nord e diretto allo svincolo di Catona/Arghillà sarà consigliata l’uscita al precedente svincolo di Gallico (km 3,520), con prosieguo lungo la SS 18 ‘Tirrena Inferiore’.

Allo stesso modo il traffico veicolare proveniente dalla SS18 o dalla strada a scorrimento veloce ‘Delle Gambarie’ e diretto allo svincolo di Catona/Arghillà attraverso l’autostrada, proseguirà lungo la SS18 Tirrena Inferiore.