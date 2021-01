Reggio Calabria – Va in giro al volante di un’auto rubata, fermato dalla Polizia

Nel centro cittadino, in Piazza Sant’Agostino, il personale del UPGSP è intervenuto dando seguito alla segnalazione di un uomo, che asseriva aver riconosciuto l’autovettura di proprietà di sua cugina, rubata circa un anno fa. I poliziotti hanno intercettato il veicolo, ed il soggetto alla guida, dopo aver percorso in maniera molto pericolosa alcune strade del centro, ha abbandonato l’autovettura per darsi alla fuga. Prontamente fermato dalla pattuglia, è stato tratto in arresto e condotto presso gli Uffici della Questura ove è stato identificato quale 38enne reggino pluripregiudicato, con sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno in atto a Reggio Calabria. L’autovettura è stata riconsegnata alla proprietaria, e l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che in sede di giudizio direttissimo ha stabilito il regime degli arresti domiciliare.