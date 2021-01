Reggio Calabria – Uomo travolto e ucciso da un’autovettura

Un uomo è stato investito e ucciso a Reggio Calabria da una autovettura che viaggiava ad alta velocità in via Reggio Campi, a pochi passi dall’ex istituto tecnico femminile. Una Renault Clio di colore nero, secondo una prima ricostruzione, ha travolto l’uomo mentre percorreva la strada a piedi. Il conducente della Renault Clio, che si è fermato per prestare soccorso, è apparso subito sotto choc.