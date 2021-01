Reggio Calabria – Seconda giornata di pulizia spiagge al Parco Lineare Sud

È prevista per sabato 30 gennaio 2021 ore 9.30 il secondo evento di pulizia spiagge al Parco Lineare Sud. L’iniziativa, organizzata da alcune associazioni di volontariato e semplici cittadini ed autorizzata dal Comune di Reggio Calabria, si pone l’obiettivo di ripulire la spiaggia della Capannina (altezza passaggio a livello O.ME.CA.) attraverso il contributo di cittadini e volontari che si potranno unire gratuitamente e in qualsiasi momento all’iniziativa. Tutto l’occorrente verrà fornita da parte delle associazioni e da AVR che si ringrazia per la collaborazione. Ecco la locandina e il link per l’iscrizione: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/30-gen-reggiocalabria/