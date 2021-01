Reggio Calabria – Open Day in modalità online del Liceo Da Vinci

Si comunica che sabato 9 gennaio, a partire dalle ore 15, in occasione del primo Open Day in modalità online, sarà ufficializzata alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado, l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22. Nella circostanza il Dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Princi, presenterà il Liceo, illustrerà ai genitori interessati l’organizzazione scolastica, gli indirizzi di studio e risponderà alle curiosità delle famiglie.L’incontro sarà arricchito da interventi di docenti dell’Istituto e da ex alunni che faranno da testimonial, condividendo la loro esperienza scolastica ed i successi universitari.

Sarà questa l’occasione per le famiglie per acquisire informazioni sui vari percorsi proposti dal Liceo:

Indirizzo ordinario

Indirizzo Scienze applicate

Curvature dell’Indirizzo ordinario

Liceo Matematico e delle Scienze, in collaborazione con l’Università Mediterranea

Sezione Cambridge International, in collaborazione con British School IH

Sezione Economico-giuridica

Sezione Bilinguismo inglese / spagnolo

Sezione Progettazione e Modellazione digitale, in collaborazione con l’Università Mediterranea

Discipline opzionabili per tutte le prime classi :

Biomedicina – SPERIMENTAZIONE NAZIONALE

NOVITÀ 2021-2022 : FinTech (tecnologia finanziaria), in collaborazione con l’Università Mediterranea

È possibile prenotare la partecipazione all’open day, compilando il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXwJPOg0atjPJwWpcQO50eGoGQSG1MOijIF5rKaq4oegfinQ/viewform

Gli studenti di nuova iscrizione potranno, invece, vivere esperienze laboratoriali interattivein modalità online (Laboratorio fisico-matematico, Laboratorio umanistico, Laboratorio chimico-biologico, Laboratorio linguistico). Per prenotarsi, occorre compilare i moduli reperibili al seguente link: http://www.liceovinci.eu/?q=articolo/orientamento-entrata-20212022

Sarà possibile ricevere ulteriori informazioni collegandosi al sitowww.liceovinci.eu, oppure inviando una mail all’indirizzo orientamento.ingresso@liceovinci.eu.

CONTATTI: Tel. 096523786; 096529911

Referente per l’orientamento: prof.ssa Francesca Praticò

Supporto informativo online per iscrizioni – Tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00; da gennaio anche in orario pomeridiano, sabato escluso, dalle 15:00 alle 17:00.