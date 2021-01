Reggio Calabria – Misure di sostegno ai commercianti reggini: esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico fino al prossimo 31 marzo

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Irene Calabrò l’esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico per tutte le attività commerciali della città fino al prossimo 31 marzo, senza alcuna formalità autorizzativa.

Un provvedimento che va incontro alle esigenze di tanti commercianti, alle prese con le difficoltà determinate dalle misure di contrasto alla diffusione della pandemia Covid, che in questi mesi hanno provocato un calo delle vendite con le conseguenti ricadute negative in termini economici e sociali.

“E’ un momento molto difficile per le imprese – ha spiegato l’Assessore Calabrò commentando l’approvazione del provvedimento – le ulteriori misure di contenimento varate per il periodo natalizio hanno determinato una serie di difficoltà per i commercianti che ormai da quasi un anno si sono trovati a far fronte ad un periodo di pesante crisi economica”.

“L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria è al loro fianco. In questi mesi ci siamo battuti, anche a livello nazionale grazie all’interlocuzione avviata dal sindaco Falcomatà nel contesto di Anci, per fare in modo che la misura che prevede le coperture finanziarie per l’esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico fosse mantenuta e prorogata. Dopo un primo prolungamento nel mese di ottobre oggi siamo in grado di dare un ulteriore proroga fino al prossimo 31 marzo, consentendo ai nostri commercianti di utilizzare gli spazi esterni in maniera gratuita ed aumentando cosi la superficie a disposizione per gazebo e dehors per continuare a lavorare in sicurezza”.

“Come Giunta – ha aggiunto l’Assessore – abbiamo predisposto una serie di iniziative che puntano al sostegno del tessuto imprenditoriale cittadino. Al di là di quelli che sono i ristori delle attività commerciali previsti dal Governo, nella nostra città abbiamo voluto fare qualcosa in più, attivando alcune iniziative finalizzate ad un sostegno concreto alle nostre imprese. Tra queste anche la proroga dell’esenzione della Tosap ed una serie di altre iniziative che puntano a far ripartire i consumi e sostenere il mondo imprenditoriale tutelando i livelli occupazionali nel comparto privato. In questo senso, già dai prossimi giorni, ci saranno importanti novità, che si svilupperanno immediatamente dopo il periodo natalizio, una volta superate le restrizioni previste dall’ultimo decreto del Governo”.