Reggio Calabria – Luci sul Viale Europa, nel segno della sostenibilità energetica e ambientale

“È finalmente attivo il nuovo impianto di illuminazione pubblica sul Viale Europa e per la nostra amministrazione è un po’ un cerchio che si chiude perché qualche anno fa abbiamo individuato proprio in questa importante e trafficata arteria cittadina, un punto strategico da mettere in sicurezza e ammodernare anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dall’Europa”. È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che ha fatto visita, insieme all’assessore alle Manutenzioni, Rocco Albanese, al cantiere che sta rivoluzionando la lunga via che congiunge la periferia sud al centro città (presenti anche l’assessore Paolo Brunetti, il Rup Alessandro Idone e il responsabile Pubblica illuminazione cittadina Paolo Giustra).

“Si tratta di un cantiere che ha vissuto fasi alterne – ha aggiunto il primo cittadino – anche per le complessità dei vari passaggi esecutivi, ma adesso si cominciano a raccogliere i frutti di questo innovativo progetto. Una strada in cui per tanti anni si sono registrati numerosi incidenti, in cui si effettuavano sorpassi pericolosi invadendo le due corsie e in cui spesso si sono verificati episodi di microcriminalità favoriti anche dall’assenza di un’adeguata illuminazione. Ora lo scenario è completamente cambiato grazie alla messa in sicurezza delle carreggiate, ora separate da uno spartitraffico e all’innovativo impianto di illuminazione. Un sistema Smart a tutti gli effetti, dotato di lampade a tecnologia led, dunque a bassissimo impatto ambientale ed energetico, con un sistema in grado di regolare l’intensità stessa delle luci in base alle esigenze, ovvero all’intensità del traffico e rilevando la presenza dei pedoni. Massima attenzione anche per quanto riguarda la scelta dei pali della luce i cui materiali rispondono ai più moderni standard legati alla cosiddetta sicurezza passiva poiché in caso di incidenti, che ci auguriamo non accadano mai, sono in grado di attutire le collisioni riducendo al minimo i danni per gli automobilisti. A breve – ha poi concluso il sindaco Falcomatà – si completerà anche il resto del cantiere, con l’ultimo tratto del Viale che va dall’ospedale Morelli fino alla caserma dei Vigili del Fuoco”.

Soddisfazione per l’ulteriore avanzamento dei lavori è stata espressa anche dall’assessore Albanese che ha messo in risalto il momento di svolta radicale per questo viale e più in generale per l’intera area. “L’amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà – ha sottolineato l’assessore – ha da subito sposato con grande convinzione la sfida dell’innovazione, attraverso azioni e interventi che consentono di ridurre al minimo i consumi energetici. Si tratta di interventi resi possibili grazie alle risorse europee che la nostra amministrazione sta utilizzando con grande attenzione e in modo mirato. L’obiettivo – ha concluso l’assessore Albanese – è quello di completare nel più breve tempo possibile il grande piano di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione che sta interessando la città da nord a sud”.