Reggio Calabria – L’artista Federico sprona i giovani a fare buon uso dei cellulari

di Grazia Candido – La morte della piccola Antonella, bimba palermitana di 10 anni soffocata da una cintura stretta al collo probabilmente mentre partecipava al “Blackout challenge” (una sfida assurda di resistenza che, da mesi, spopola tra i giovanissimi) e il cui video sarebbe finito su un noto social, ha scosso un intero Paese ma, soprattutto, ha imposto una dovuta riflessione sull’utilizzo dei cellulari.

Lo scontro generazionale, la giusta apprensione dei genitori verso un uso smodato della teconlogia, la sicurezza dei minori e la crescita serena e consapevole della generazione di oggi, sono i punti focali del lavoro del professore di discipline artistiche Antonio Federico, una minuziosa illustrazione nella quale il giovane reggino prova a stabilire l’equilibrio che dovrebbe regolare l’utilizzo degli smartphone.

“L’uso del telefono a bambini e ragazzi è un argomento molto dibattuto dai pedagogisti. C’è chi dice che non bisognerebbe assolutamente dare uno smartphone prima dei tredici anni, ma in una società digitale come questa, come precludere di regalare uno smartphone ai tuoi figli? – si domanda l’artista Federico -. Sono in molti quelli che cedono. Sicuramente, un bambino non dovrebbe mai usare da solo uno smartphone, ma sempre assistito da un genitore. L’utilizzo di strumenti elettronici nell’età dell’infanzia per più di due ore al giorno è associato all’aumento del peso corporeo e disturbi del comportamento. Nell’educazione é importante imporre delle regole, ma credo che la migliore regola di tutte sia il buon senso. Per gli adolescenti – continua il docente reggino – lo smartphone può avere effetti positivi, come l’aumento di autostima, essere accettati dai coetanei e migliorarne l’umore ma come di ogni cosa, bisogna sempre farne un buon uso e non un abuso. Anche negli adolescenti il telefono può diventare un nemico, infatti sfide estreme hanno visto soprattutto coinvolta questa fragile fascia d’età e sono purtroppo, tante le vittime ogni anno. Una buona comunicazione verbale dovrebbe essere la base di un sano rapporto genitori figli, cercando sempre di essere genitori autorevoli e non autoritari. Tantomeno permissivi senza capacità di dire un bel “No” ai propri figli”.

Vietare drasticamente l’utilizzo del cellulare o del pc non è una strategia vincente, così come non lo è concederli troppo facilmente. Davanti ad un fenomeno con una tale complessità, gli errori sono sempre possibili e non esistono soluzioni uniche o immediate. Una cosa è certa, parlare sempre con i propri figli non è mai un errore solo così i nostri ragazzi avranno qualle giusta corazza per affrontare le insidie del web e saranno pronti a rifiutare gli stupidi “giochi” social.

“Nel mio disegno ho voluto ricordare la piccola Antonella, vittima innocente di una di queste idiote sfide di resistenza estrema da eliminare e condannare ovunque – conclude l’artista Federico -. Perdere un figlio in questo modo così brutale, violento, è davvero terribile e nonostante questo atroce dolore, i genitori della piccola ci hanno dato un’altra lezione di vita, ci hanno regalato il loro infinito amore donando gli organi della propria bambina per salvare e dare una possibilità ad altre vite umane”.

Antonio Federico Art