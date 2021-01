Reggio Calabria – Il nuovo DPCM zodiacale dell’attore Calabrese spopola sul web

di Grazia Candido – L’ironia dell’artista reggino Gennaro Calabrese non si placa e dopo le varie limitazioni per le festività natalizie, arriva il suo primo DPCM per l’anno nuovo ma questa volta, i protagonisti sono i segni zodiacali. E già, perchè per il “Conte-Calabrese” visto che in pochi per il 2021 hanno avuto il coraggio di fare l’oroscopo, è arrivato il momento di mettere tutti al proprio posto.

Le nuove misure restrittive infatti, si differenzieranno non in base alle Regione ma ai segni zodicali perchè come postilla l’istrionico Calabrese: “Conte si è sempre ispirato ai 5 Stelle”.

Minuto dopo minuto, sui social impazza il tormentone astrale del comico reggino e nessuno vuole perdere l’appuntamento fisso con le stelle ma, soprattutto, eventuali lockdown.

L’ansia del DPCM è messa da parte dal sarcasmo e dalla verve di un cavallo di razza, un mattatore d’eccezione che, ancora una volta, non delude il suo pubblico allegerendo con la sua satira un difficile periodo storico.

La bravura di Calabrese sta nella continua ricerca di carpire quegli aspetti attuali rivestendoli con la brillantezza di un sano umorismo e la forza della retorica. E non mancano le emozioni che hanno un ruolo centrale in ogni lavoro dell’artista, emozioni che sono la condizione imprescindibile affinchè la satira sortisca un effetto e il pubblico accetti di instaurare una reazione tra il testo satirico e la realtà.

Il nuovo video del comico reggino coglie perfettamente nel segno, o meglio, i segni mettendo all’angolo non solo la politica ma pure l’astrologo Paolo Fox.

Sempre distinto, rigorosamente con la mascherina e anche un po’ scaramantico quando si trova ad affrontare il segno del Cancro, il premier Conte affina le sue frecciatine contro il fedele portavoce Casalino che dovrebbe fare lui certe cose. Ma alla fine, quello strano cerchio astrale è chiuso anche se il cerchio altro non è che una linea dritta che ritorna sempre al punto di partenza.

L’imitatore Calabrese non ci delude mai, in tre minuti, con la sua proverbiale ironia, stempera l’ansia delle nuove e vere misure attese per il 15 Gennaio, giorno in cui terminerà il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel frattempo, non ci resta che sperare che il nostro Gennaro in qualcosa, almeno lui, ci abbia azzeccato……

Guarda il video