Reggio Calabria, giocavano a carte all’interno di un locale: chiuso per 5 giorni

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati con particolare riguardo al controllo del rispetto delle norme emanate per ridurre il rischio epidemiologico da diffusione del contagio da Covid 19, un circolo ricreativo del centro cittadino è stato chiuso ed il relativo titolare sanzionato.

Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno infatti notato che all’interno del locale vi erano nove persone che giocavano a carte, senza alcun rispetto dei divieti imposti per il distanziamento sociale, e si è pertanto proceduto a sanzionarle in via amministrativa, imponendo al titolare dell’attività la chiusura per cinque giorni.