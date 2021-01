Reggio Calabria – Falcomatà ha ricevuto la visita istituzionale del sindaco di Bova e del suo vice

Questa mattina a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha ricevuto la visita istituzionale del sindaco di Bova Santo Casile e del suo vice Domenico Iiriti.

La cordiale visita è stata l’occasione per condividere un percorso comune per la valorizzazione dell’antico borgo di Bova e della lingua greca di Calabria.

“Un patrimonio di straordinario valore storico e culturale – ha spiegato il sindaco Falcomatà a margine dell’incontro – che deve costituire una ricchezza per l’intero territorio metropolitano, non solo per la riscoperta dell’antica identità magnogreca del nostro territorio, ma anche come attrattore turistico e culturale capace di valorizzare, anche in ambito socioeconomico ed occupazionale, le straordinarie risorse storiche e naturalistiche dell’area del basso jonio reggino”.