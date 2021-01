Reggio Calabria – Cultura e minori: incontro tra la Garante Arcidiaco e l’associazione Adexo

Nella sede di Palazzo San Giorgio si è tenuto l’incontro tra la Garante dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Reggio Calabria, dott.ssa Valentina Arcidiaco, e l’associazione ADEXO, coi i rappresentanti Antonio Aprile e la scrittrice Katia Colica.

Adexo è una realtà associativa ben radicata nella città e negli anni ha proposto un approccio diverso alla cultura, come espressione delle esigenze sociali. L’associazione propone le sue azioni culturali sia nei luoghi di eccellenza che nei contesti fragili dal punto di vista urbano e sociale, con l’obiettivo di diffondere la cultura come strumento salvifico e di inclusione.

L’incontro con la Garante è stato all’insegna dell’elaborazione di nuove e importanti azioni di crescita soprattutto verso i bambini che abitano nelle periferie, tra tutte quella di Arghillà. Grazie a questa nuova sinergia, le azioni laboratoriali già intraprese dall’associazione negli anni potranno potenziarsi per divenire un punto di riferimento culturale a medio e lungo termine. “La comunanza di obiettivi e mission con l’associazione Adexo si trasformerà in ulteriori azioni inclusive in grado di offrire la giusta qualità culturale, per fare in modo che i bambini dei territori periferici non siano solo fruitori, ma possano rappresentare anche una risorsa per il futuro della città” ha osservato la Arcidiaco. Anche il presidente di Adexo considera un ottimo risultato l’incontro programmatico: “La consapevolezza dell’importanza del ruolo culturale nei processi di riqualificazione sociale e urbana e il riconoscimento del valore del punto di vista del bambino sono i punti fermi delle attività della nostra associazione. La comunanza di intenti con la Garante cittadina dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non può che essere preziosa ed efficace” ha affermato Antonio Aprile ringraziando la dott.ssa Arcidiaco per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nel suo continuo lavoro di incontro e ascolto delle realtà attive del territorio. Da anni, infatti, Adexo opera nella città di Reggio Calabria realizzando azioni di alto valore culturale puntando soprattutto sull’importanza della comunicazione pacifica, senza barriere e volta al linguaggio di genere non discriminatorio. Con questo incontro, quindi, sono state gettate ottime basi per prossime importanti collaborazioni all’insegna della cultura.