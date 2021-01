Reggio Calabria – Chiuso l’intero plesso “Klearchos” Istituto Comprensivo “Falcomatà Archi”

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, tramite apposita ordinanza ha disposto la sanificazione dell’intero plesso “Klearchos” dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà Archi” di Reggio Calabria quindi la sospensione delle attività didattiche in presenza a decorrere da giorno venerdì 29 gennaio 2021 e sino alla data di venerdì 5 febbraio 2021 , salve ulteriori e diverse comunicazioni, limitatamente alle classi di scuola secondaria di primo grado del medesimo Plesso “Klearchos”, al fine di consentire, con la conclusione del periodo di quarantena ed il rientro in servizio in presenza dei docenti, un numero di personale sufficiente a garantire lo svolgimento delle lezioni, raccomandandosi tuttavia l’adozione di ogni misura idonea a garantire la continuità scolastica a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.