Reggio Calabria – Cartelli affissi sugli alberi, Falcomatà: ‘Bufala pericolosa, Polizia Municipale ha depositato notizia di reato per procurato allarme’

Non si può scherzare con queste cose. Soprattutto, non può farlo chi ricopre incarichi pubblici. Quello del consigliere comunale, infatti, è un ruolo estremamente serio, fondamentale per l’esercizio della democrazia, un raccordo indispensabile fra l’Ente e i cittadini. Bisogna interpretarlo con rigore, passione e giudizio. L’invito che mi sento di fare ai consiglieri comunali, dunque, è quello di non perdere mai la lucidità, neanche per provare ad ottenere un like in più sul proprio profilo social.