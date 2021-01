Reggio Calabria – Altra vittima del Covid-19, ci lascia il dottor Tarsia. Il dolore dell’Ordine dei medici

L’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria partecipa al dolore per la dipartita del collega Bartolo Tarsia, medico di famiglia, stimato professionista e molto conosciuto in città per le sue qualità umane e professionali. Il Covid 19, killer silenzioso e invisibile, ha colpito ancora coinvolgendo emotivamente non solo i colleghi del dottore Tarsia ma anche i suoi assistiti e, in generale, gli ambienti cittadini dove operava assistendo con competenza e dedizione i pazienti che a lui si rivolgevano.

Da fine anno il dottore Bartolo Tarsia era risultato positivo al tampone molecolare e dal 7 gennaio scorso era ricoverato in Pneumologia per complicazioni respiratorie. Le sue condizioni in pochi giorni si sono aggravate tanto da essere trasferito in terapia intensiva dove ieri pomeriggio le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate causandone la morte. Laureatosi nel dicembre del 1977 all’Università di Messina e specializzatosi in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria, il dottore Bartolo Tarsia iniziava negli anni ottanta la sua professione di medico di famiglia lavorando ininterrottamente fino al 31 dicembre scorso. Sarebbe andato in pensione il prossimo anno. Il triste evento ha coinvolto un po’ tutti dal punto di vista emotivo e la sua dipartita, che ci auspichiamo serva anche da monito a quanti ancora stentano ad adeguarsi alle regole Anticovid, si aggiunge a quella di numerosi medici che hanno perso la vita cercando di salvaguardare quella dei propri pazienti da questo nemico infido e imprevedibile. L’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria partecipa al dolore per la dipartita e porge a nome di tutti i colleghi sentite condoglianze alla sua famiglia.