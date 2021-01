Open Day dell’IIS “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria

L’ Istituto di Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi”, presente nella città di Reggio Calabria fin dagli anni ’60, si presenta come un polo professionale plurispecialistico (Commerciale, Manutenzione e Assistenza tecnica, Ottico, Odontotecnico, Agricoltura e Sviluppo rurale, Servizi socio-sanitari) che copre logisticamente l’ area Sud della città, ma anche i centri viciniori, e, grazie alla concentrazione degli indirizzi, è in grado di venire incontro alle esigenze delle famiglie coniugando la diversificazione formativa con l’opportunità di ottimizzare i tempi degli spostamenti grazie agli ampi parcheggi e ai collegamenti con autobus di linea e pullman. La Mission dell’Istituto si qualifica nel perseguire standard di eccellenza nella formazione dell’uomo, del cittadino e del lavoratore, offrendo valide opportunità di crescita professionale e personale spendibili nel tessuto socioeconomico locale, nazionale ed internazionale nei settori del commercio, industria, servizi per l’agricoltura, Ottico, Odontotecnico, Professioni sanitarie. Parimenti l’Istituto si propone di offrire un servizio di interesse pubblico coniugato in particolare ai fabbisogni del territorio, contribuendo al rilancio del medesimo.

La Vision dell’Istituto è caratterizzata dalla proiezione aperta verso i futuri scenari professionali parallelamente alla garanzia di una cultura di base solida coerente con i dettami costituzionali. In particolare è rivolta alla promozione, formazione ed elevazione professionale, al fine di favorire l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico richiesto dall’attuale mercato del lavoro, nonché accrescere la competitività e l’innovazione, facilitando l’accesso degli studenti alla vita sociale e professionale.

Aspetti qualificanti:

– la realizzazione di diverse esperienze di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (in Italia ed all’estero) coerenti con la specificità dei suoi profili per un approccio più concreto con il

mondo del lavoro e secondo quanto richiesto dalla riforma che sollecita un processo di apprendimento realizzato anche attraverso esperienze “dirette”.

– il POTENZIAMENTO DELL’AREA PROFESSIONALIZZANTE finalizzato ad implementare le competenze specifiche dei vari indirizzi.

– La quantità e la polivalenza dei suoi LABORATORI INFORMATICI, di INDIRIZZO E MULTIMEDIALI. Le numerose postazioni fisse permettono a tutti gli studenti di svolgere le lezioni curriculari non solo nell’aula tradizionale, ma usufruendo di strumenti diversificati e sicuramente loro più familiari.

– L’attenzione rivolta agli STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI e STRANIERI.

Vista la necessità di informare in modo adeguato le famiglie e gli allievi delle III classi delle Scuole secondarie di I grado, Sabato 16 Gennaio e Sabato 23 Gennaio dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, si svolgerà l’Open Day in modalità telematica per la presentazione dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021-2022 presso le due sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio Calabria dove sono attivi i corsi diurni Ottico, Odontotecnico, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per l’Agricoltura e Servizi Commerciali e i corsi serali di istruzione per adulti: Servizi Socio-Sanitari, Servizi per l’agricoltura e Manutenzione e Assistenza tecnica.

Potranno essere visitati, per tutti gli indirizzi, i diversi laboratori attrezzati con strumentazioni tecnologiche utilizzate per lo sviluppo sia di competenze di base che professionalizzanti, con simulazioni di lezioni pratiche.

I docenti referenti spiegheranno le finalità di ogni indirizzo di studi e gli sbocchi occupazionali e universitari. Gli eventi si svolgeranno su piattaforma Google Meet. Per partecipare agli incontri, bisogna prenotarsi compilando il modulo sul sito www.boccionifermi.edu.it oppure tramite email orientamento.2021@boccionifermi.edu.it

È prevista anche la possibilità di prenotare una visita individuale in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid per visitare l’intero Istituto.