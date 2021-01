Nuovo Dpcm dal 16, ma la Calabria va verso la zona arancione: cosa cambia

16 gennaio: entra in vigore il nuovo Dpcm. 17 gennaio: iniziano ad avere effetto le nuove ordinanze del Ministero della Sanità relative al colore delle regioni.

Le due date sono bene imprese nella mente dei cittadini. Tuttavia, dopo l’ufficializzazione dei dati relativi al monitoraggio dell’epidemia da parte dell’Istituto Superiore di Sanità si può determinare quello che sarà lo scenario per la Calabria.

La regione ha un indice Rt 0,96, ma un rischio considerato “alto”. A fronte di una situazione epidemiologica quasi da zona gialla (Sotto 1), la Calabria resterà in zona arancione per effetto della criticità rilevata rispetto ad altri parametri. Tra questi rientrano, ovviamente, quelli determinati da un fragile sistema sanitario.

Da lunedì 17 la Calabria manterrà tutte le restrizioni che sono tipiche della zona arancione. Divieto, perciò, di uscita dai confini del proprio comune, se non per motivi di lavoro, salute o necessità.

Chiusi bar e ristoranti che potranno lavorare solo con asporto e consegna a domicilio. Attenzione, perché i bar non potranno più operare con l’asporto a partire dalle 18.

“Per i soggetti – si legge nella bozza – che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 (bar e esercizi specializzati nella vendita al dettaglio di bevande e alcolici, ndr) – si legge nel testo – l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18”. Nella riunione con il governo di questa mattina le regioni avevano chiesto che fosse vietata solo la vendita di bevande e non l’asporto in generale.

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Si può uscire dai confini comunali se si vive in un paese con meno di 5000 abitanti e lo si può fare nel raggio di 30 chilometri, a patto di non raggiungere il capoluogo di provincia.

Palestre e piscine restano chiuse, E lo saranno, salvo novità, fino al prossimo 5 marzo, quando scade il Dpcm che andrà in vigore dal 16 gennaio.

E sulle visite ai congiunti: “Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata – si legge nella bozza – è consentito nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale”. Sempre fino al 5 marzo sarà possibile spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia.

I musei aprono solo in zona gialla e la Calabria, come detto, non lo sarà.