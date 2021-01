Nuovi corsi di studio di lingua inglese all’Istituto San Vincenzo di Reggio Calabria

Si arricchisce di nuovi percorsi di studio l’offerta formativa del San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria. Lo storico istituto scolastico paritario, presente in città sin dal 1889 e gestito dalla Suore della Carità di Santa Giovanna Antida, ha attivato per l’anno scolastico 2021-2022nuovi progetti finalizzati all’apprendimento e all’utilizzo pratico della lingua inglese.Un nuovo corso di studiche consolida e amplia la già rinomata tradizione dell’Istituto reggino orientata da sempre ad una formazione di alto livello eall’approfondimento delle lingue, strumento indispensabile – quest’ultimo – per affermarsi nel mondo del lavoro e per conoscere e vivere una società sempre più interculturale.

Nello specifico, i nuovi progetti, realizzati nell’ambito del PON 2014-2020 ed in collaborazione con l’International House British School di Reggio Calabria, prevedono due percorsi extracurriculari.

Il primo percorso riguarda il potenziamento della lingua inglese e mira alla preparazione degli esami Cambridge Assestment English e all’ottenimento della relativa certificazione. I corsi saranno organizzati raggruppando i ragazzi in classi omogenee per livello di conoscenza della lingua.

Il secondo percorso punterà a sviluppare competenze di scienza, storia, geografia, veicolate in lingua inglese. In tal modo bambini e ragazzi avranno l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze di inglese attraverso un utilizzo concreto della lingua. Per quanto riguarda la Scuola Primaria i progetti saranno i seguenti: “Scopro la natura: piante e acqua” e “La mia città”, mentre la scuola Secondaria di Primo Grado realizzerà un percorso dal titolo “Giovani scienziati in lingua”.

I nuovi progetti rappresentano la “ciliegina sulla torta” di un Istituto Scolastico da sempre aperto a tutti e che crede fortemente nella portata educativa delle attività promosse. Tradizione e innovazione si fondono per offrire oggi una realtà d’eccellenza al passo con i tempi che propone i seguenti indirizzi di studio: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.

Per ulteriori informazioni sulle attività scolastiche è possibile consultare il sito www.sanvincenzorc.com e visitare i locali dell’Istituto siti a Reggio Calabria, in via Girolamo Arcovito, 1.