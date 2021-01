Nadia Zumbo riconfermata presidente dell’associazione cronometristi reggini

La dottoressa Nadia Zumbo è stata riconfermata alla guida dell’Associazione “Reggina Cronometristi” affiliata alla Federazione Italiana Cronometristi.

Presidente dal lontano 2002, Nadia Zumbo è stata riconfermata ad unanimità alla guida dei cronometristi dello Stretto. Due, invece, le new entry nel Consiglio Direttivo dell’associazione “Reggina Cronometristi”. Ai riconfermati Peppe Cara, Filippo Piccioni e Paolo Frascati, si aggiungono il professore Domenico Giuffrè e l’ex vice presidente regionale (presidente Calabria f.f. lo scorso anno) Michele Romeo.

Riconfermati anche gli storici tre revisori dei conti: Aldo Petea, Daniela Rossi e Paolo Stillittano.

All’assemblea elettiva provinciale che ha visto la riconferma della Zumbo alla presidenza, oltre alla quasi totalità dei kronos dello Stretto, ha partecipato anche il presidente regionale Calabria della Federazione Italiana Cronometristi, Andrea Guarna.

“Nonostante ricopro questo incarico da ormai diciannove anni –ha affermato la riconfermata presidente Nadia Zumbo- continuo il mio percorso con tanta voglia di far bene e grande disponibilità nei confronti degli associati e del mondo sportivo. La nostra associazione è da considerarsi uno splendido ambiente familiare composto da grandi professionistinonchè eccellenti cronometristi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti dell’associazione che mi hanno voluto, ancora una volta, alla guida. Il mio impegno, come sempre, sarà massimo nel rispetto dei colleghi e dello sport in generale”.