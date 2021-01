L’Associazione M.Y. Culture a lavoro per riqualificare aiuola sul lungomare Falcomata’

L’attività dedicata alla cura e manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dell’iniziativa comunale: “Adotta il verde” entro la quale l’associazione opera

Domenica intensa oggi 17 gennaio, dedicata alla cura e manutenzione del verde pubblico grazie all’impegno di tutti gli associati. L’associazione è nata nel 2017 dall’unione di intenti dei suoi soci fondatori. Le finalità dell’associazione sono incise nell’acronimo del suo nome: promuovere l’integrazione e lo sviluppo sociale attraverso la cultura e lo scambio culturale tra i giovani.

Tante le attività svolte, per ultimo ricordiamo la gestione del chiosco Infopoint, sito in prossimità della stazione lido di Reggio Calabria dove ci siamo occupati, dichiarano il Presidente Valentina Nicolo’ e il Vicepresidente Maria Josè’ Logiudice, di fornire informazioni turistiche e promuovere il patrimonio culturale della città Metropolitana.

Oggi , grazie all’iniziativa spontanea dei soci, abbiamo ridato decoro e dignità a un’area sul lungomare Falcomata’.

Sin da subito l’attività dei privati cittadini è stata riconosciuta dal Comune di Reggio Calabria –che infatti ha dato il suo patrocinio – nell’ambito dell’iniziativa “Adotta il verde”, entro la quale l’associazione M.Y. Culture opera. Questo dimostra che la cittadinanza ha a cuore le sorti della sua città ed è provvista di quel naturale senso etico di chi vive in una società democratica civile e matura, continuano Valentina Nicolo’ e Maria Josè Logiudice, ringraziando tutti i soci fondatori e tutti i tesserati.

Tanto è stato fatto analizzando soprattutto i dati sulla percentuale di differenziata in città e considerando da dove si è partiti e tanto c’e’ ancora da fare per operare una completa inversione di tendenza e un cambiamento di mentalità, come testimoniato dalle segnalazioni dei cittadini in relazione all’abbandono sulle strade dei rifiuti.

Riguardo a questo, “My Culture” vuole essere non solo una netta presa di posizione, che ribadisce la necessità di atti concreti di sensibilizzazione della nostra comunità verso il bene comune, ma anche uno spazio di condivisione aperto a tutti, nel pieno rispetto però delle regole di pulizia e decoro che l’associazione si è posta come finalità.

Con questi atti di riqualificazione viene ridato alla cittadinanza – senza alcuno aggravio di spese per il bilancio dell’amministrazione, alla quale si chiede solo il sostegno tramite l’efficientamento dei servizi pubblici di smaltimento e compostaggio del verde e delle ramaglie – un ulteriore spazio verde, concludono il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione Valentina Nicolo’ e Maria Jose’ Logiudice.