La transizione digitale sotto la lente dei giovani industriali calabresi

– “Essere 4.0, benefici, opportunità e

tempi del nuovo piano nazionale”. Questo il titolo del partecipato

webinar promosso dal Gruppo Giovani di Unindustria Calabria alla sua

prima iniziativa pubblica dall’insiediamento del nuovo consiglio

direttivo guidato dal presidente Umberto Barreca. Quest’ultimo ha anche

coordinato i lavori dell’appuntamento formativo online che ha posto al

centro il quadro delle opportunità e gli scenari futuri legati ai temi

della transizione digitale, dell’innovazione e delle connesse

possibilità di sviluppo derivanti dal Next Generation EU. Presenti

all’incontro Giuseppe Gualtieri di Leonetti & Gualtieri Srl che ha

illustrato il quadro delle agevolazioni fiscali, dal credito d’imposta

al bonus Sud; Agnese Alessia Marsei di EcoStruxuture Technology Advisor

che ha approfondito i sistemi 4.0 all in; Tito Polimeni di Policom Srl,

intervenuto sui temi dell’implementazione del sistema 4.0 in ambito

agroalimentare; Giorgio Franzese di Italbacolor Srl che ha descritto il

sistema degli impianti e macchinari 4.0 in ambito metalmeccanico e

infine Dario Benedetto di Db Elektra che si è soffermato sulla

tecnologia al servizio dell’uomo.

“Oggi siamo di fronte ad una grande sfida culturale”, ha affermato in

apertura il presidente Umberto Barreca, “il mondo sta cambiando ed è

necessario vestirsi di digitale per poter affrontare adeguatamente i

cambiamenti in atto. La competitività impone la conoscenza approfondita

delle nuove tecnologie e la Calabria in questa direzione può dire la sua

perché possiede capacità, competenze e modelli virtuosi che già hanno

acquisito un posizionamento importante in questo ambito. Le misure messe

in campo – ha poi aggiunto Barreca – sono destinate a dare ulteriore

impulso a questa nuova stagione ed è fondamentale che il tessuto

produttivo sia ricettivo, pronto e preparato a cogliere ogni singola

opportunità. Il Recovery Fund è una leva straordinaria ma sarà

necessario spendere bene, perché si tratta di investimenti a debito che

dunque dovranno innescare percorsi di sviluppo virtuosi, sostenibili e

soprattutto capaci di durare nel tempo”.

“Il tema della transizione 4.0 è assolutamente in sintonia con le

attività e gli indirizzi che la nostra associazione sta adottando”, ha

ricordato Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria: “Basti

pensare al Recovery Plan che destina 46 miliardi di cui ben 26 destinati

alla transizione digitale per il mondo produttivo. Il futuro si giocherà

proprio su questo e interesserà da vicino la manifattura e le filiere

industriali. Pertanto è necessario farsi trovare pronti all’appuntamento

con la trasformazione digitale, che ormai è un driver che ha mutato

radicalmente il Dna delle dinamiche produttive. Su questi temi – ha

aggiunto Ferrara – noi siamo pienamente operativi, abbiamo partecipato

alla redazione del documento su come costruire il Mediterraneo che fa

parte di una strategia più ampia che pone proprio le infrastrutture

digitali al primo posto. Abbiamo intere aree della nostra regione ancora

carenti di infrastrutture essenziali per cui questo è un tema che

richiede la massima attenzione. E’ necessario che il tessuto produttivo

aumenti la consapevolezza circa la centralità di queste tematiche per il

futuro e la competitività”.

La trasformazione digitale è il vero motore della crescita, di questo si

è detto convinto Fortunato Amarelli, presidente di Confindustria

Cosenza, evidenziando che “l’innovazione è ormai una questione cruciale

per il mondo imprenditoriale. Le misure a sostegno dello sviluppo come

il Next Generation EU collocano l’innovazione come il più grande

strumento di sviluppo economico e sociale che la società abbia in suo

possesso. L’innovazione è un elemento da sempre presente nel mondo del

lavoro e delle imprese. Le aziende più grandi al mondo, che hanno meno

di 30 anni di vita, sono nate proprio da una grande spinta innovativa,

basti pensare a Elon Musk, Bezos, Jack Ma, colossi con fortissima

capacità innovativa. L’Italia ha mancato questa sfida – ha sottolineato

Amarelli – pur avendo grandissime e storiche aziende. Dunque la nuova

sfida oggi è questa, saltare sul treno dell’innovazione cercando di

cogliere le nuove opportunità e sfruttando le misure in campo per creare

anche una cultura dell’innovazione. La nostra associazione in questa

direzione dovrà dare una spinta rilevante, favorendo i punti di contatto

tra domanda e offerta di innovazione”.