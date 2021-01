Importante appuntamento in occasione della giornata della memoria per gli alunni dell’istituto di istruzione superiore “Gemelli Careri”

Importante appuntamento in occasione della giornata della memoria per gli alunni dell’istituto di istruzione superiore “Gemelli Careri”, diretto dall’ingegner Pietro Paolo Meduri. Gli allievi delle quarte e quinte classi dei plessi di Oppido e Taurianova parteciperanno ad un incontro (in modalità online) organizzato dall’Istituto per la Storia Contemporanea e dell’Antifascismo in Calabria “Ugo Arcuri”, presieduto dallo storico Rocco Lentini. Sarà lui stesso a parlare ai ragazzi ricostruendo la memoria della deportazione dei calabresi nei campi di concentramento nazisti anche (ma non solo) attraverso la lettura di alcuni stralci del suo libro “Nel recinto dell’inferno”.

Gli appuntamenti sono due: il 27 gennaio, l’incontro per gli alunni di Oppido (moderato dalla prof.ssa Lina Iannì) e all’interno del quale interverrà anche la prof.ssa Maria Pia D’Agostino; e il 29 gennaio per gli alunni di Taurianova (moderato dalla prof.ssa Laura Sidari). Nel corso di quest’ultimo ci sarà spazio anche per degli intermezzi musicali da parte degli alunni taurianovesi che fanno parte del coro scolastico diretto dalla prof.ssa Tiziana Borgese.