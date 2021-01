Il Tar accoglie il ricorso di S’intesi Metropolitana: “Sentenza certifica piena correttezza nelle procedure di presentazione della lista”

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso presentato da S’intesi Metropolitana riammettendo la lista presentata per le elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria previste per il prossimo 24 gennaio 2021.

“Ringraziando il Professor Francesco Manganaro, l’Avvocato Giorgio Vizzari e l’Avvocato Rocco Parisi, che in poco tempo e con grande professionalità hanno verificato e rappresentato al meglio le ragioni della riammissione della lista – si legge in una nota – S’intesi Metropolitana esprime massima soddisfazione per quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo che certifica la piena correttezza delle operazioni di presentazione della lista, riconoscendo il sacrosanto diritto alla partecipazione democratica di tanti validi Amministratori, rappresentanti delle istituzioni territoriali, alle prossime consultazioni metropolitane”.

“Con buona pace di alcuni che incredibilmente avevano esternato espressioni di giubilo per l’ipotesi di ricusazione della lista – conclude il comunicato – alle prossime elezioni metropolitane S’intesi ci sarà”.