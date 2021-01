Il centro tamponi comunale di Motta San Giovanni scova di sabato 7 positivi asintomatici

Si sono concluse oggi presso il Centro tamponi comunale di Motta San Giovanni le attività volte ad individuare precocemente soggetti positivi al Covid-19 ma senza sintomi specifici. Sono stati 268 i soggetti che, nei due giorni (venerdì 139/sabato 129), si sono sottoposti volontariamente e senza affrontare alcuna spesa al test rapido (antigene da SARS-Cov-2). Tra questi sono risultati positivi 7 asintomatici (venerdì 5 / sabato 2).

Per domani, domenica 10 gennaio, in sinergia con l’A.S.P. – U.S.C.A. di Melito di Porto Salvo, è in programma un servizio c.d. drive-in (Covid point tamponi) a partire dalle ore 9.00, in piazza della Municipalità a Motta San Giovanni. In questo caso i cittadini (con sintomi da Covid-19 o avendo avuto contatti stretti con soggetti positivi) potranno accedere in automobile all’area individuata e sottoporsi (senza scendere dalla propria automobile) al tampone molecolare. Sarà necessario essere in possesso della tessera sanitaria e della prescrizione bianca del medico curante.

AGGIORNAMENTO DATI COMPLESSIVI

Dall’inizio di questa seconda fase si registrano complessivamente 72 casi (1 soggetto deceduto, 38 soggetti al momento positivi e in quarantena domiciliare, 1 soggetto ospedalizzato, 32 soggetti guariti).

Si invita la cittadinanza ad osservare le disposizioni dettate per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, a prestare la massima attenzione, a rispettare il distanziamento, a indossare sempre la mascherina e ad uscire di casa solo per esigenze reali.

Per eventuali necessità è possibile contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune al numero telefonico 0965718104 (sindaco@comunemottasg.it) o la Protezione Civile “Garibaldina” ai numeri 0965718130 – 3392944028.

Dati aggiornati ore 18.00 – 9 gennaio 2021

(foto autorizzata dal soggetto sottoposto a tampone)