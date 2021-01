Il campo scuola Coni impianto sportivo e parco ludico, l’Assessore Palmenta: “Collaborazione con Fidal e fruizione quotidiana ai cittadini”

Il campo scuola Coni “A. Penna” del rione Modena torna ad essere, contemporaneamente, impianto sportivo e parco ludico all’aperto nel rispetto delle misure anti-covid.

Oltre agli atleti, infatti, ogni cittadino, dalle ore 13.30 alle ore 19.00 e fino ad un massimo di 15 persone alla volta, avrà accesso alla struttura limitatamente all’area esterna alla recinzione della pista d’atletica.

È la novità più importante contenuta nella delibera approvata dalla giunta comunale con la quale, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha prorogato l’affidamento dell’impianto alla Federazione italiana di Atletica leggera (Fidal).

“Il grande lavoro svolto dalla Fidal – ha spiegato l’assessore allo Sport Giuggi Palmenta – ci ha portato a continuare, convintamente, il percorso intrapreso lo scorso anno. In pochissimo tempo, dunque, la Federazione è riuscita ad organizzare diverse manifestazioni agonistiche garantendo, al tempo stesso, efficienza nei servizi di manutenzione, gestione e collaborazione con le altre realtà sportive e con l’associazione Carabinieri. Quindi, fino al prossimo dicembre, l’impianto ‘Penna’ sarà appannaggio della Fidal così da consentire la ripresa degli allenamenti di tutte le società e favorire l’attività motoria libera ed individuale dei singoli cittadini”.

“Così – ha aggiunto la delegata di giunta – l’impianto sportivo tornerà ad essere anche un Parco aperto al pubblico che, tuttavia, sarà chiamato a rispettare precise prescrizioni onde evitare possibili pericoli legati alla pandemia in corso, oltre a quelli strettamente riferibili alle attività sportive degli atleti tesserati. Per questo motivo, facciamo affidamento sul buon senso dei cittadini affinché, dalle ore 13.30 alle ore 19, usufruiscano soltanto degli spazi esterni alla pista d’atletica e, comunque, in un numero non superiore a 15 persone. Nel rispetto di tutti è bene che ognuno possa sfruttare gli spazi giusto per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie attività”.